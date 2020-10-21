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Опаздывающим на самолет россиянам упростили жизнь

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российским пассажирам, опаздывающим на самолеты, разрешат менять билеты бесплатно. О нововведениях, упрощающих жизнь туристам, говорится на сайте авиакомпании «Аэрофлот».

Как уточняется в сообщении, перевозчик отменяет сбор за внесение изменений в билеты экономкласса по внутрироссийским направлениям. При этом бесплатная услуга будет доступна не позднее 30 минут после времени вылета самолета, указанного в билете.

В авиакомпании отметили, что новое правило распространяется на все билеты, приобретенные с 16 октября 2020 года.

В августе глава «Аэрофлота» Виталий Савельев обозначил сроки запуска рейсов из России в страны Евросоюза. Перелеты могут возобновиться до конца 2020 года. Раз в две недели Евросоюз пересматривает список стран, гражданам которым разрешен въезд на его территорию во время пандемии, и «есть надежда», что Россия попадет в них.

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