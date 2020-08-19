Россиянам раскрыли простые способы избежать неприятностей в аэропорту

Эксперты раскрыли простые способы, позволяющие россиянам избежать неприятностей в аэропорту. Нарушение этих правил может привести к задержанию человека, отметили представители сервиса по поиску, бронированию и продаже авиабилетов Biletik.aero в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Во-первых, отметили авторы блога, туристам не стоит шутить с работниками аэропорта и, например, говорить о бомбе, наркотиках или других запрещенных вещах в багаже. «После такого сотрудники обязаны вызвать охрану и полицию. Тогда шутник будет вынужден пройти дополнительный тщательный досмотр, который может занять много времени — есть риск опоздать на рейс», — подчеркнули в блоге.

Кроме того, пассажирам действительно следует проверять, нет ли среди их вещей предметов, из-за которых они могут столкнуться с проблемами на таможне в других странах. «Законодательство в разных уголках мира отличается, и под запретом могут оказаться обычные для нас вещи. Вас могут остановить на таможне за провоз электронной сигареты в Таиланд или жевательной резинки в Сингапур», — пояснили авторы статьи, призвав путешественников «заранее изучать таможенные правила, чтобы не попасть в неудобную ситуацию».

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Также отмечается, что неприятности могут возникнуть из-за «серьезных отличий» между фотографией в паспорте и реальным лицом человека. В связи с этим, если пассажир делал пластическую операцию или удалял приметную родинку, ему следует взять с собой медицинские документы.

Последним пунктом в списке указывается «подозрительное поведение». Сотрудники службы безопасности аэропорта непрерывно наблюдают за пассажирами, обращая особое внимание на тех, кто странно себя ведет. «Критерии подозрительности описаны методикой "скрининга пассажиров посредством наблюдения" (Screening of Passengers by Observation Techniques: SPOT). К ним относятся слишком частое моргание и зевание, свист, нервные тики. Внимание привлекают пассажиры с бледным лицом и опущенной головой», — говорится в статье.

Таким людям, утверждают авторы, таможенники могут задавать дополнительные и даже «странные» вопросы, например, о том, что пассажиры ели на завтрак, — таким образом сотрудники попытаются проверить адекватность человека, поэтому в процессе ответа «не стоит возмущаться или впадать в панику».

13 августа туристам рассказали о простом способе обойти ограничения по провозу ручной клади в самолете. Путешественников призвали брать на борт мягкие сумки или рюкзаки, которые можно стянуть ремнями для визуального уменьшения их размера.

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