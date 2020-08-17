Глава «Аэрофлота» обозначил сроки запуска рейсов из России в Европу

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев обозначил сроки запуска рейсов из России в страны Евросоюза. Перелеты могут возобновиться до конца 2020 года, заявил топ-менеджер в эфире телеканала «Россия 24».

«Здесь проблема страновая. (...) Страны, как, например, Россия, США, где идет в большом количестве тестирование людей — мы одни из первых в мире по количеству тестов, которые проводим, — а есть страны, где тесты проводятся только в случае, если человек показывает какие-то симптомы. Это существенно влияет на некоторые индикаторы, по которым оценивается обстановка в стране. (...) Поэтому страны ЕС нас не пускают», — сказал Савельев.

Он отметил, что раз в две недели Евросоюз пересматривает список стран, гражданам которых разрешен въезд на их территорию во время пандемии коронавируса, и есть надежда, что Россия окажется в них до конца года.

7 августа сообщалось, что Совет Евросоюза в очередной раз пересмотрел «белый список» стран, на этот раз из него исключили Марокко. Всего в перечень вошли десять государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Кроме того, въезд разрешен и гражданам Китая, но после того, как КНР сама откроет границы для европейских граждан. Для россиян границы Евросоюза остались закрытыми.

Как уточняется на сайте Совета Европы, основным критерием для попадания в список остается ситуация с количеством новых заражений коронавирусом — она должна быть на аналогичном уровне или лучше, чем в ЕС. Отказ принимать туристов из России, США и ряда других государств объяснили неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории данных стран.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru