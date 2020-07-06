Путин прокомментировал перспективы открытия границ Европы для россиян

Президент России Владимир Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян в ближайшем будущем. Комментарий главы государства приводит ТАСС в понедельник, 6 июля.

«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут», — сказал он в ходе беседы с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Президент также констатировал, что авиационная отрасль наиболее пострадала в результате пандемии коронавируса.

Савельев в свою очередь отметил, что достаточно много иностранных компаний возобновили международные перевозки. По его словам, в случае достижения договоренностей по возобновлению авиасообщения к концу марта следующего года по международным перевозкам возможно достичь уровня 2019 года.

Росавиация до 1 августа продлила запрет на международные авиаперелеты и въезд в Россию иностранных граждан, введенные на фоне пандемии коронавируса.

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