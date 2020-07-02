В России продлили запрет на международные авиаперелеты

Росавиация до 1 августа продлила запрет на международные авиаперелеты и въезд в Россию иностранных граждан, введенные на фоне пандемии коронавируса. Соответствующую телеграмму агентство разослало аэропортам, сообщает в четверг, 2 июля, принадлежащий Григорию Березкину РБК.
«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в документе. Его подлинность подтвердили источник в правительстве и представитель московского аэропорта Домодедово.
Собеседник издания в Белом доме пояснил, что подобные телеграммы выпускаются каждый месяц с конца марта, когда авиаперевозки за рубеж были приостановлены. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд за границу. При этом не исключено, что, если будет принято решение об открытии международного авиасообщения, в авиакомпании и аэропорты поступят новые телеграммы.
В свою очередь, в Росавиации РБК отказались комментировать служебную переписку.
Аналогичную информацию 27 июня озвучил источник «Интерфакса». Согласно его данным, Россия откроет авиасообщение со странами дальнего зарубежья не раньше августа.
О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил. Предполагается, что первыми могут возобновиться полеты в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.