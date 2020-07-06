Глава «Аэрофлота» оценил риск заражения коронавирусом в самолетах

Глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев назвал низким риск заражения коронавирусом на борту самолета. Оценку безопасности перелетов во время пандемии Савельев дал в беседе с президентом Владимиром Путиным, расшифровка которой приводится на сайте Кремля.

«Самолет является герметичной капсулой, и на всех самолетах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку (...) — это примерно уровень операционных», — рассказал Савельев, подчеркнув, что воздух в салоне меняется каждые три-пять минут и берется из компрессора из-под двигателя.

Он добавил, что заболеть в таких условиях очень сложно и что его слова подтверждаются статистикой обслуживающего персонала: за время пандемии заболел лишь «небольшой процент» бортпроводников и летчиков.

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Савельев отметил, что до стабилизации ситуации с распространением вируса в самолетах будут использоваться маски и перчатки, а в аэропортах — соблюдаться социальное дистанцирование. От блокировки средних кресел на борту, напомнил глава «Аэрофлота», в России отказались. «Иначе просто не взлететь, экономика будет работать против нас», — уточнил он.

«Но сейчас ввиду слабой загрузки, до 50 процентов, конечно, мы делаем шахматную рассадку, потому что есть такая возможность. Но принципиально считаем, что на борту риск заражения очень низкий», — подытожил Савельев.

В июне Роспотребнадзор отменил требование к авиакомпаниям об антивирусной рассадке пассажиров, при которой возможно заполнение только половины самолета. В авиакомпаниях посчитали, что смягчение противовирусных мер позитивно скажется на отрасли, однако выйти в прибыль у перевозчиков в этом году не получится из-за снижения спроса на перелеты.

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