Стало известно о переговорах России по открытию границ с другими странами

Россия ведет переговоры по поводу открытия границ с другими странами, которые были закрыты в связи с ограничительными и карантинными мерами на фоне пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 3 июля, как стало известно РИА Новости, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами», — ответил пресс-секретарь российского президента на вопрос журналистов о том, можно ли в настоящее время говорить об открытии границ России.

В то же время, подчеркнул Песков, никаких конкретных решений по данному вопросу пока не принималось. «Скорее это вопрос для нашего штаба в правительстве», — добавил он.

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2 июля стало известно о том, что Росавиация до 1 августа продлила запрет на международные авиаперелеты и въезд в Россию иностранных граждан. Подобные телеграммы аэропортам и авиакомпаниям выпускаются каждый месяц с конца марта, когда авиаперевозки за рубеж были приостановлены. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд за границу.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением COVID-19 в конце марта. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. 8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж, но исключительно с целью работы, учебы, лечения или ухода за родственниками.

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