Раскрыты возможные причины недопуска россиян с визой в Европу

Наличие шенгенской визы не гарантирует беспрепятственный пропуск туриста на территорию европейских стран. Возможные причины недопуска путешественников, в том числе российских, в беседе с агентством «Прайм» раскрыла адвокат Вероника Сальникова.

По ее словам, приезжий, к примеру, может столкнуться с отказом при пересечении границы. «Документы проверяются пограничниками, службами безопасности и таможенными органами, у которых могут появиться вопросы», — пояснила эксперт.

В частности, речь может идти о въезде не в ту страну, в которую получалась виза, о несоответствии сведений в паспорте с базой данных, отсутствии документа, подтверждающего цель поездки (брони объекта размещения, приглашения от родственника или медучреждения), инфекционном или вирусном заболевании, беременности, состоянии опьянения или наличии имени гражданина в списке лиц, которым не рекомендовано посещение стран шенгенской зоны.

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Кроме того, отмечает Сальникова, туристу следует внимательно относиться к процессу оформления визы, чтобы не получить отказ еще на этапе ее оформления: внимательно изучить требования к пакету документов и проверить актуальность данных, а также учесть правила посещения тех или иных государств.

Россия является мировым лидером по получению шенгенских виз. За минувший год разрешительные документы оформили более четырех миллионов российских туристов. На территории России находятся консульства европейских стран, которые выдают большинство европейских виз: представительства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также Испании, Италии, Греции, Франции и Германии в Москве.

2 июля стало известно, что Албания отменила визы для российских путешественников до конца осени. Правила будут применяться в отношении россиян, которые обладают действующими заграничными паспортами и планируют совершить туристическую либо частную поездку в страну сроком до 90 дней.

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