В России наметилась масштабная визовая реформа — правила въезда в страну могут измениться в ближайшем будущем после внедрения электронной визы. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума, пишет «Коммерсантъ».

Так, в настоящее время возможность оформить визу в электронном виде, не выходя из дома, для въезда в три пилотных региона на российской территории (Дальневосточный федеральный округ, Калининградскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область) имеют граждане уже 53 государств.

Предполагается, что с января 2021 года такая практика распространится на всю Россию. Меры коснутся стран-членов Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и ряда других государств. Считается, что таким образом въездной туризм в стране получит толчок для развития.

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В беседе с изданием замглавы МИД России статс-секретарь Евгений Иванов пояснил, что иностранцы смогут получить электронную визу не позднее четырех дней со дня подачи заявки и пользоваться ею в течение 60 следующих суток, при этом продолжительность поездки не должна превышать 16 дней. Стоимость оформления документа составит около 50 долларов.

В то же время в министерстве не исключают, что в будущем виза станет многоразовой. «Такие решения должны приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности», — заключил собеседник газеты.

При этом некоторые эксперты туристической отрасли опасаются, что упрощение визового режима вызовет рост нелегальной миграции в Россию. Согласно данным правоохранительных органов, пределы страны до сих пор не покинули более двух тысяч иностранцев, которые въехали в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу.

17 июня глава Ростуризма Зарина Догузова предложила сделать электронные визы в Россию бесплатными. По ее словам, из-за сложившейся ситуации в России появилась необходимость принимать нестандартные решения и выдвигать «дерзкие идеи».

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