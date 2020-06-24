Россиянин получил первый «золотой паспорт» Черногории

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин. Об этом сообщила международная консалтинговая компания Henley & Partners, занимающаяся вопросами гражданства, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Там указали, что на данный момент по черногорской программе «Гражданство через инвестиции» было одобрено несколько заявлений, однако паспорта не выдавались в связи с закрытием границ из-за распространения коронавируса.

После открытия границ гражданин России смог посетить страну первым, сдать необходимые биометрические данные и получить паспорт. Имя россиянина не уточняется.

При этом в Черногории запрещено иметь двойное гражданство. Исключение сделано только для тех, кто получает гражданство по вышеуказанной программе. По такой программе подать заявление можно удаленно, заявителям необходимо приехать в страну один раз.

В апреле агентство Henley & Partners представило обновленный индекс паспортов. Оказалось, что самым удобным для путешествий гражданством оказалось японское. В организации выявили, что жители Японии могут беспрепятственно въезжать в 191 страну, в то время как обладатели самого «слабого» загранпаспорта — афганцы — могут посещать без виз лишь 26 стран.

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