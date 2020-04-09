Выявлено самое удобное для путешествий гражданство

Самым удобным для путешествий гражданством оказалось японское. К такому выводу пришли специалисты международного агентства Henley & Partners, которые опубликовали обновленный индекс паспортов (рейтинг стран, граждане которых могут посещать без визы другие государства).

В организации выявили, что жители Японии могут беспрепятственно въезжать в 191 страну, в то время как обладатели самого «слабого» загранпаспорта — афганцы — могут посещать без виз лишь 26 стран.

В лидерах также оказались Сингапур (190 безвизовых стран), Южная Корея (189), Германия (189), Италия (188), Финляндия (188), Испания (188), Люксембург (188), Дания (187) и Австрия (187).

Россия заняла 51 место (118 стран), не изменив свою позицию с июля 2019 года.

Как сообщалось ранее, в марте 2019 года Россия занимала 47-ю строчку в списке Henley & Partners. Падение страны в рейтинге связано с изменением визовой политики Джибути и Бенина. Теперь при посещении этих государств российские туристы должны оформлять электронную визу.

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