Российский загранпаспорт стал слабее

Россия опустилась на четыре позиции в рейтинге самых удобных для путешествия паспортов (рейтинг стран, граждане которых могут посещать другие государства без визы). Полный список размещен на официальном сайте международного агентства Henley & Partners.

Россия оказалась на 51-м месте в списке, хотя в марте 2019 года занимала 47-ю строчку. Падение в рейтинге связано с изменением визовой политики Джибути и Бенина. Теперь при посещении этих государств российские туристы должны оформлять электронную визу.

В марте агентство Henley & Partners опубликовало обновленный индекс самых удобных для путешествия паспортов. Лидерами рейтинга стали Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих стран могут посетить без визы 189 государств.

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