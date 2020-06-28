Отменившим поездки в Россию иностранцам бесплатно переоформят визы

Россия бесплатно повторно оформит визы иностранцам, отменившим поездки в страну из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил в интервью газете «Коммерсант» замглавы МИД России Евгений Иванов.

Ведомство предложит иностранным гражданам, оформлявшим российскую визу с середины марта и не посетившим страну, получить аналогичную визу бесплатно. Иванов отметил, что многим пришлось перенести международные рабочие поездки и поменять личные планы из-за эпидемии.

«Российские нормативные правовые акты не предусматривают возможности продления визы, если она оформлена, но не использована. Было бы неправильно игнорировать эту проблему, но надо понимать и требования законодательства, в рамках которого возможен поиск ее решения. Сама по себе виза является ведь документом с ограниченным сроком действия», — подчеркнул замминистра.

По его словам, заменить визы смогут в течение ближайших шести месяцев после снятия ограничений на въезд в Россию. Граждане будут обязаны предъявить документы, являющиеся правовым основанием для выдачи визы на новый срок.

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