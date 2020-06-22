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Популярная среди туристов страна объявила о начале выдачи виз россиянам

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Фото: Globallookpress.com

Популярная среди туристов Великобритания объявила об открытии визовых центров в России и возобновлении их работы, прерванной из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства страны.

Так, процесс приема документов и выдачи виз российским туристам начнется в понедельник, 22 июня. Известно, что в первую очередь планируется рассмотреть заявления, поданные до приостановки работы. При этом обращение в центр возможно по предварительной записи, она будет запущена через неделю, с 29 июня.

Отмечается, что заявителям предстоит соблюдать ряд новых требований безопасности, в частности носить средства индивидуальной защиты, замерять при входе в здание температуру тела, а также поддерживать социальную дистанцию.

В визовой службе также предупредили о возможных задержках в работе и подчеркнули, что оказание услуги Priority Visa Service временно приостановлено. «С учетом эпидемиологической ситуации визовые центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объеме. Восстановление работы будет проходить поэтапно», — указано в сообщении.

Великобритания является одной из наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса стран. Согласно последним данным, в Соединенном Королевстве зафиксировано около 304 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом скончались более 42 тысяч носителей инфекции.

18 июня визовый центр Греции GVCW в Москве объявил точную дату начала работы — процесс приема документов и выдачи виз там возобновится 29 июня. Прием путешественников и представителей туристических компаний будет вестись с 9:00 до 15:00, выдача документов — с 16:00 до 18:00. При этом перечень необходимых бумаг, сроки их рассмотрения и стоимость визы остались прежними.

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