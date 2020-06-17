Популярный среди россиян курорт передумал отменять для них визы

В Болгарии, которая считается популярным среди россиян курортом, передумали отменять для них туристические визы. О том, что решение о безвизовом режиме может приниматься только при участии всех государств Евросоюза, заявила министр иностранных дел страны Екатерина Захариева эфире телеканала bTV.

Кроме того, она отметила, что сейчас действуют инструкции выдавать многократные туристические визы, а также отмена платных виз для детей. «Все возможное мы сделали. Мы — члены ЕС, где существует общая визовая политика. Мы не можем сами принять решение об отмене виз россиянам», — подчеркнула министр.

Уточняется, что в апреле министр туризма Болгарии Николина Ангелкова поддержала идею отмены виз для граждан России, уточнив, что «это особенно необходимо в отношении туристических виз». Перед этим с инициативой выступил Национальный совет по туризму страны.

Ранее Болгария объявила о готовности принимать отдыхающих из разных стран без ограничений, введенных рядом государств на фоне пандемии коронавируса. Так, путешественников освободят от необходимости предъявлять результаты тестов на наличие инфекции и проходить карантин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!