Греция объявила точную дату начала выдачи виз россиянам

Визовый центр Греции GVCW в Москве объявил точную дату начала работы — процесс приема документов и выдачи виз российским туристам, прерванный на фоне пандемии коронавируса, возобновится 29 июня. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что обращение в центр возможно исключительно по предварительной записи, прием путешественников и представителей туристических компаний будет вестись с 9:00 до 15:00, выдача документов — с 16:00 до 18:00. При этом перечень необходимых бумаг, сроки их рассмотрения и стоимость визы остались прежними.

В то же время заявителям предстоит соблюдать ряд новых требований безопасности, в частности носить средства индивидуальной защиты, замерять при входе в здание температуру тела, а также поддерживать социальную дистанцию в полтора-два метра. Кроме того, оплату рекомендуется производить бесконтактным способом.

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«На первом этапе визовый центр в Москве будет работать не на полную мощность, так как пока непонятно, когда будут сняты ограничения на выезд россиян за границу и въезд в Грецию», — указал гендиректор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди в беседе с порталом Ассоциации туроператоров России.

По его словам, греческая сторона ожидает, что информация относительно взаимного открытия границ Греции и России появится в начале июля.

4 июня сообщалось, что власти Греции пообещали оплатить отдых туристов в случае выявления у них коронавирусной инфекции во время пребывания в стране. Предполагается, что греческое правительство покроет расходы иностранных граждан на лечение и размещение в больнице, если они сдадут тест на COVID-19 и их результаты окажутся положительными.

Согласно последним данным, в Греции зафиксировано 3203 случая заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 1374 пациента, 187 носителей инфекции скончались.

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