Популярная европейская страна открылась для туристов без ограничений

Греция, которая считается популярным европейским курортом, объявила об официальном открытии страны для туристов с 15 июня. Об этом сообщает Associated Press News.

Как уточняет источник, первые международные рейсы будут осуществляться в Афины и Салоники. Отмечается, что прибывающие путешественники не будут сталкиваться с ограничениями и им не придется предъявлять справку об отсутствии коронавируса. Однако власти приняли решение тестировать всех гостей страны в случайном порядке по приезде.

Также стало известно, что международные рейсы в небольшие города и на греческие острова запустят с 1 июля.

Ранее в июне власти Греции пообещали оплатить отдых туристов в случае выявления у них коронавирусной инфекции во время пребывания в стране. Греческое правительство покроет расходы иностранных граждан на лечение и размещение в больнице, если они сдадут тест на COVID-19 и их результаты окажутся положительными.

Всего за время эпидемии в Греции выявили более трех тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом официальное число выздоровевших составляет 1374 человека. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, — 183 человека.

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