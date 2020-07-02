Еще одна страна отменила визы для россиян

Албания отменила визы для российских путешественников до конца осени. Об этом в четверг, 2 июля, сообщается на сайте МИД РФ.

Как говорится в сообщении, в июне Совет министров Республики Албания принял решение предоставить гражданам России право безвизового въезда до 30 ноября 2020 года. Правила будут применяться в отношении россиян, которые обладают действительными заграничными паспортами и планируют совершить туристическую либо частную поездку в страну сроком до 90 дней.

При этом в министерстве напомнили о рекомендациях воздержаться от поездок во время пандемии и призвали граждан, которые все же соберутся провести отпуск за границей, оформить медицинскую страховку.

В декабре 2019 года визы для россиян отменила еще одна страна — Андорра. Соглашение о взаимном отказе от визовых формальностей заключили министры иностранных дел государств Сергей Лавров и Мария Убах. Ранее россиянам требовалось оформить шенгенскую визу в Испанию или Францию, поскольку попасть в Андорру можно только через эти государства.

В июле 2019 года сообщалось о достижении аналогичных договоренностей между Россией и Мальдивской Республикой. До этого россиянам разрешалось находиться на Мальдивах не более месяца.

Как сообщалось ранее, Россия занимает 51 место в рейтинге стран, граждане которых могут посещать без визы другие государства. Россияне могут беспрепятственно попасть на территорию 119 стран.

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