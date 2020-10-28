Меркель предрекла Германии коллапс и ввела жесткий карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что власти страны вводят для населения новый жесткий карантин начиная со 2 ноября. В случае бездействия глава правительства предрекла коллапс германской системе здравоохранения, передает агентство Reuters.

«Это жесткие меры», — подчеркнула Меркель, добавив, что власти в течение двух недель будут пересматривать эффективность каждого решения. Среди новых ограничений — закрытие баров, ресторанов, театров и кинотеатров. Школы и детские сады, а также магазины останутся открытыми, но в них будет обеспечено соблюдение социальной дистанции.

Канцлер рассказала и о мерах поддержки: в числе прочего, малому бизнесу возместят убытки в объеме до 75 процентов от обыкновенного. Она подчеркнула, что цель властей — избежать, насколько это возможно, урона экономике.

По данным института Джонса Хопкинса, в ФРГ зафиксировано более 472 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 и чуть более 10 тысяч летальных исходов из-за причин, связанных с COVID-19.