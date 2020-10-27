Все население Словакии протестируют на коронавирус за выходные

Власти Словакии сообщили о проведении общенационального тестирования на коронавирус SARS-CoV-2: все население страны намереваются проверить за одни выходные. О том, что предварительное тестирование прошло успешно, объявил премьер-министр страны Игорь Матович, передает портал Aktuality.

На выступлении политик показал статистику по четырем округам, которые уже прошли полное тестирование. Он рассказал, что массовая проверка запланирована на ближайшие выходные: с 31 октября по 1 ноября. В ней участвуют как профессиональные медики, так и тысячи волонтеров с соответствующей подготовкой.

«Мы рассчитываем, что с помощью этого мероприятия мы сможем выявить десятки тысяч зараженных и попросить их оставаться в карантине и не подвергать опасности других», — приводит портал слова Матовича. Население Словакии составляет около 5,5 миллиона человек, зафиксировано 45 тысяч заболевших коронавирусом и менее 200 летальных исходов.

В начале октября стало известно, что власти китайского города Циндао проверят на коронавирус SARS-CoV-2 все население. В городе живет девять миллионов человек.