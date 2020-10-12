В Китае проверят на коронавирус все население города-миллионника

Власти китайского города Циньдао проверят на коронавирус SARS-CoV-2 все население. В городе живет девять миллионов человек, сообщает BBC News.

К такому решению пришли после новой вспышки заболевания: более дюжины инфицированных оказались связаны с одной и той же клиникой, где лечили китайцев, вернувшихся из-за границы. Половина из выявленных случаев протекала без симптомов.

Местные СМИ опубликовали видео и фотографии больших очередей: первые пять районов города тотально протестируют за три дня, остальную часть Циньдао — еще за два.

На момент публикации в Китае, по официальным данным, насчитывалось 85 тысяч зараженных вирусом и 4,6 тысячи смертей из-за коронавирусной инфекции.

Ранее в этом году КНР провела тотальное тестирование в еще более крупном городе — в Ухане, где началась всемирная вспышка болезни. По официальным данным, за 10 дней были проверены все 11 миллионов жителей Уханя. «Би-би-си» утверждает, что власти преувеличивают, однако действительно смогли протестировать огромное число людей: около 9 миллионов за 10 дней.