Объяснено отсутствие второй волны COVID-19 в Китае

В Китае, откуда началось распространение COVID-19, фиксируют лишь несколько десятков новых заражений за сутки. Отсутствие второй волны в стране объяснили российские эксперты в беседе с РБК.

Как считает вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, это не связано с манипуляцией статистикой. «Если бы бы были тысячи, то мы бы об этом знали», — заявил он.

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По мнению специалиста, незначительный рост числа заразившихся коронавирусом связан с высокой дисциплиной и эффективностью карантина. Альтштейн отметил, что власти Китая смогли «задушить эпидемию в зародыше».

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также одной из причин назвала дисциплину. Кроме того, Китай практически полностью закрыл границы. Также для населения этой страны характерна большая дисциплина по сравнению со странами Европы и России, указала эксперт.

Кроме того, Попович напомнила о смещенной статистике Китая. «Тут надо смотреть уровень смертности и понимать, насколько мы доверяем причинам смертности, которые они указывают», — заявила она, добавив, что в КНР популярна традиционная медицина, которая укрепляет иммунитет.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. В январе в Китае закрыли родину коронавируса 2019-nCoV — город Ухань, где были обнаружены первые зараженные. Там ввели полную самоизоляцию для жителей, на два месяца остановили работу всего общественного транспорта. Были закрыты все заведения, непродуктовые торговые объекты, образовательные учреждения.

По последним данным, в Китае выявлено свыше 90 тысяч инфицированных коронавирусом; 4,7 тысячи человек погибли, 85,6 тысячи — вылечились.