Попавший в Китай при пандемии россиянин рассказал о нелепых проверках и изоляции

Россиянин, попавший в Китай во время пандемии коронавируса и помещенный на изоляцию, рассказал о том, какие нелепые процедуры необходимо пройти туристам по прибытии в страну. Соответствующий пост он опубликовал на портале Pikabu.

Пользователь уточнил, что отправился в КНР из-за работы, он вылетел туда рейсом Москва — Шанхай 1 октября. По словам путешественника, самолет был практически полным — пустыми оставались несколько последних рядов, а стюардессы в течение всего полета проводили пассажирам термометрию и регулярно меняли защитные маски.

Затем приезжих ожидала долгая процедура проверки по прибытии, которая «затянулась почти на четыре часа». В первую очередь было необходимо зарегистрироваться в специальной программе и внести личные данные, а также детали дальнейшего пребывания в Китае, после чего туристов отправляли на пункт устного опроса.

«Самый нелепый вопрос, на мой взгляд: убивали ли вы и ели ли диких животных за последние 14 дней?» — отметил юзер. Позднее пассажирам предстояло получить пробирки и сдать необходимые анализы — соскобы из носа и рта, а также кровь из вены, — и получить направление в случайно выбранную гостиницу для размещения на изоляцию.

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В течение двух недель иностранный гражданин не имеет права выходить за пределы номера отеля, а также курить и употреблять там алкоголь. При этом проживание он оплачивает самостоятельно: к примеру, автору блога жилье обошлось в 400 юаней (4600 рублей) в сутки с включенным трехразовым питанием. «Кроме этого, дали 13 литров воды, двадцать пакетиков чая, семь пар тапочек. Можно заказать доставку чего-либо еще, но это за отдельные деньги», — пояснил он.

2 сентября источник TourProm.ru сообщил, что пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем, прерванные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены в следующем году. По его словам, восстановления авиасообщения между городами России и Китаем, включая курортный Хайнань, следует ожидать не ранее марта-апреля 2021 года.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).