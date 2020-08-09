Пассажирский самолет в Китае резко потерял высоту и подал экстренный сигнал

Самолет китайской авиакомпании Shenzhen Airlines резко потерял высоту и подал экстренный сигнал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Сообщается, что самолет выполнял рейс из Шэньчжэня в Сиань. Через 20 минут после взлета борт начал резко терять высоту. За две минуты он опустился с 9297 до 3733 метров. На данный момент воздушное судно взяло обратный курс и может приземлиться в одном из близлежащих аэропортов.

Как отмечает агентство, причиной резкого снижения высоты может стать \ разгерметизация салона или трещина стекла. Кроме того, экстренный сигнал подают в случае технической неисправности или при необходимости срочной медицинской помощи пассажирам.