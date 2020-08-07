Летящий в Москву SSJ-100 подал сигнал тревоги

Летящий в Москву из Ставрополя SSJ-100 подал сигнал тревоги в воздухе. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, причиной стала возможная техническая неисправность на борту.

«Самолет подал сигнал тревоги за полчаса до посадки в Шереметьево и стал снижаться», — рассказал источник агентства в авиационной отрасли.

Он отметил, что в настоящий момент самолет летит на высоте чуть более трех тысяч метров. Экстренная посадка лайнера ожидается в 16:49 по московскому времени.

По информации Telegram-канала Hue, авиационный инцидент может быть связан с разгерметизацией салона.

17 июня сообщалось, что летевший из Москвы SSJ-100 совершил аварийную посадку в Перми из-за технической неисправности на борту. На борту лайнера находилось 50 человек, никто из них не пострадал.

Аналогичная ситуация произошла в конце мая: SSJ-100 с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в Шереметьево. Самолет выполнял технический рейс из аэропорта Жуковский, на борту не было пассажиров. Пилотам, выявившим неисправность, пришлось приземляться на одном двигателе.

До этого подобный инцидент произошел 5 мая: направлявшийся в Саратов пассажирский Superjet вернулся в аэропорт вылета Шереметьево и совершил экстренную посадку из-за отказа левого двигателя.