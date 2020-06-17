SSJ-100 совершил аварийную посадку из-за неисправности на борту

Летевший из Москвы SSJ-100 совершил аварийную посадку в Перми из-за технической неисправности на борту. Об этом в среду, 17 июня, сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства в экстренных службах региона, на борту самолета находились 50 человек — пять членов экипажа и 45 пассажиров. Посадка в аэропорту Перми прошла благополучно, никто не пострадал.

28 мая SSJ-100 с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в Шереметьево. Самолет выполнял технический рейс из аэропорта Жуковский, на борту не было пассажиров. Пилотам, выявившим неисправность, пришлось приземляться на одном двигателе.

До этого подобный инцидент произошел 5 мая: направлявшийся в Саратов пассажирский Superjet вернулся в аэропорт вылета Шереметьево и совершил экстренную посадку из-за отказа левого двигателя.

В мае 2019 года SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Следовавший рейсом Москва — Мурманск самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за того, что в него ударила молния, после чего на борту возникли проблемы со связью и стала отказывать автоматика.

Однако следствие назвало причиной авиакатастрофы не неисправность лайнера, а грубую посадку на взлетно-посадочную полосу. Отец пилота, обвиняемого по делу о крушении Sukhoi Superjet, потребовал нового, независимого расследования произошедшего.

В прошлогодней авиакатастрофе в Шереметьево погибли 40 пассажиров и один член экипажа, еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на момент возгорания на борту находились 78 человек, среди которых — трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.