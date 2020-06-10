Производителю SSJ-100 погасят долги на 400 миллиардов рублей

Программа финансового оздоровления «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), крупнейшего оборонного холдинга России и производителя гражданских самолетов SSJ-100, предусматривает погашение 250 миллиардов рублей долга за счет докапитализации из бюджета. Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

Совокупный долг группы предприятий достигает 400 миллиардов рублей. Оставшуюся сумму решено реструктурировать на 15 лет. Представитель ОАК подтвердил, что процедуру погашения и реструктуризации должны реализовать в ближайшее время.

Впервые полную сумму долга ОАК назвал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента страны Владимира Путина месяц назад. Тогда он не обозначал способ решения проблем, но рассказывал, что в рамках программы оздоровления изменится корпоративное управление холдингом, трансформируется научно-конструкторский блок, а также будут проданы непрофильные активы.

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В прошлом году выручка ОАК упала на 15 процентов, до 351 миллиарда рублей. Чистый убыток при этом увеличился в два раза — до 60 миллиардов рублей. Программа финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса, которая проводится в соответствии с указом президента от конца прошлого года, предусматривает расход порядка 450 миллиардов рублей. Таким образом, холдинг станет главным получателем государственной помощи.

До этого представитель Борисова указывал, что долги, часть из которых предприятия холдинга накопили еще в 1990-е годы, не позволяют тому развиваться. После решения проблемы средства, которые шли на выплату процентов, могут использовать на завершение испытаний самолета МС-21, а также перевода SSJ-100 на российские комплектующие.

В начале июня министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что под закупку 59 самолетов Sukhoi SuperJet 100 государство предоставит гарантии. По данным СМИ, речь идет о почти 140 миллиардах рублей. В феврале сообщалось, что на 2020 год у компании нет ни одного заказа на поставку лайнера.

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