Отец пилота сгоревшего в Шереметьево самолета потребовал нового расследования

Отец единственного обвиняемого по делу о крушении Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево пилота Дениса Евдокимова потребовал нового, независимого расследования катастрофы. Об этом Александр Евдокимов заявил в интервью РБК, принадлежащему Григорию Березкину.

«Взяты были люди, совершенно далекие от норм расследования, люди, которые были заинтересованы, которые сертифицировали самолет, производили самолет, — так не делается в нормальных странах! Расследование должно быть независимое», — сказал отец пилота, подчеркнув, что Следственный комитет устранился от расследования произошедшего.

Евдокимов подчеркнул, что авиационная общественность, в частности, — коллеги его сына, ставшего фигурантом уголовного дела, надеются, что техническая сторона случившегося будет расследована повторно.

Ранее 21 мая 350 пилотов, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета в Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек. «Даже столкновение со снегоуборщиком самолета бизнес-авиации в 2014 году в аэропорту Внуково расследовалось в три раза дольше», — говорится в документе. Позднее бывший испытатель SSJ-100 Александр Иванов рассказал «Ленте.ру», что сгоревший в мае 2019 года в Шереметьево самолет стал неуправляемым еще в воздухе, после удара молнии.

Расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна, повлекшем гибель людей, Следственный комитет завершил в апреле. Единственным фигурантом дела стал пилот Евдокимов, который до суда находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье 263 УК России.

5 мая 2019 года в ходе аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево сгорел вылетевший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100. Погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.

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