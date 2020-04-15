Опровергнута версия о неисправности сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ-100

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела об авиакатастрофе самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), которая произошла в мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба ведомства.

Единственным фигурантом дела является командир воздушного судна Денис Евдокимов, который обвиняется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба»). Материалы дела направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего они поступят в суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия были проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. Установлено, что они никак не могли повлиять на произошедшее. После изучения данных бортовых регистраторов следователи пришли к выводу, что они опровергают версию Евдокимова о возможной неисправности воздушного судна.

По данным следствия, командир экипажа во время полета самолета из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года вернул судно в столичный аэропорт Шереметьево и провел его грубую посадку на взлетно-посадочную полосу. В результате его действия привели к разрушению и возгоранию самолета. В авиакатастрофе погибли 40 пассажиров и один член экипажа, еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на момент возгорания на борту находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

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