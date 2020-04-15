Появилось полное видео авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево

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Следственный комитет России (СКР) опубликовал полное видео авиакатастрофы с самолетом Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), которая произошла год назад в московском аэропорту Шереметьево. Запись появилась на официальном YouTube-канале ведомства.

На ролике видно, как охваченный огнем лайнер катится по взлетно-посадочной полосе, а затем резко тормозит перпендикулярно ей. После этого пассажиры начинают спускаться по надувному трапу и спасаются бегством. Спустя несколько секунд к SSJ-100 подъезжают пожарные машины и пытаются потушить самолет.

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15 апреля также сообщалось, что СК России завершил расследование уголовного дела об авиакатастрофе самолета Sukhoi SuperJet 100, которая произошла в мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. Единственным фигурантом дела является командир воздушного судна Денис Евдокимов, который обвиняется в нарушении правил безопасности.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа. В то же время министр здравоохранения России Вероника Скворцова, как передает «Интерфакс», заявила, что выжили в общей сложности 38 человек — 34 пассажира и четыре члена экипажа.

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