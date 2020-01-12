Следствие назвало причину крушения SSJ-100 в Шереметьево

Причиной крушения самолета SSJ-100 в Шереметьево стали действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова. Об этом газете «Коммерсант» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

Следствие считает, что Евдокимов, несмотря на специальную подготовку и большой опыт, создал разрушающую перегрузку, которая превышала эксплуатационные ограничения самолета. Это привело к тому, что при посадке воздушное судно трижды подскакивало, ударяясь о полосу. После этого у него подломились основные опоры шасси, самолет начал разрушаться, из-за чего разлилось и загорелось топливо.

«Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно ни при чем», — заявил Краснов.

Ранее Следственный комитет России уже установил, что в авиакатастрофе виновен пилот Евдокимов. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц. Семьи погибших в катастрофе посчитали эти обвинения несправедливыми.

Самолет SSJ-100 загорелся 5 мая при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Самолет летел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета: попавшая в него молния вызвала отказ электроники. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, в том числе один из бортпроводников.

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