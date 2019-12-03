Оценен ущерб от крушения SSJ-100

Ущерб от крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево составил 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представляющего интересы нескольких семей погибших адвоката Павла Герасимова.

Герасимов отметил, что в случае признания командира воздушного судна Дениса Евдокимова виновным, потерпевшей стороной может стать перевозчик. Адвокат также предположил, что потерпевшей могут признать страховую компанию, которая выплачивала компенсации семьям погибших пассажиров.

По словам правозащитника, добровольные выплаты морального вреда не относятся к ущербу, однако их можно взыскать в порядке регресса с Евдокимова.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России установил, что в авиакатастрофе виновен управлявший лайнером пилот Денис Евдокимов. Его обвинили в гибели более 40 человек, а именно в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.

Самолет SSJ-100 загорелся 5 мая при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Самолет летел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета: попавшая в него молния вызвала отказ электроники. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, в том числе один из бортпроводников.

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