Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов. Об этом сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы родственников жертв, передает ТАСС.

По его словам, доверители с начала расследования предполагали, что обвинят командира или весь экипаж. «Но это несправедливо. Все, что написано во всех материалах дела, чушь какая-то», — подчеркнул защитник. Герасимов добавил, что в ходе расследования не была проведена экспертиза, которую заявляли семьи погибших, кроме того были проигнорированы их ходатайства.

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Ранее Следственный комитет России установил, что в авиакатастрофе виновен пилот Евдокимов. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.

Самолет SSJ-100 загорелся 5 мая при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Самолет летел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета: попавшая в него молния вызвала отказ электроники. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, в том числе один из бортпроводников.

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