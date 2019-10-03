Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию гибели пассажиров

Командир сгоревшего при посадке в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов на допросе представил свою версию ЧП. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, массовую гибель пассажиров пилот объяснил тем, что кто-то в панике открыл заднюю дверь в салоне. По мнению Евдокимова, образовавшийся из-за этого воздушный поток раздул пламя. Пилот утверждает, что корпус SSJ-100 мог бы еще долго выдерживать большую температуру, но этому помешала ошибка с дверью.

Материалы по теме Огненный след Появились новые версии катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Виновных будет много Синдром истребителя Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?

Накануне вечером сообщалось, что Евдокимов, которому предъявили обвинение по делу о катастрофе, не признал вину в совершении преступления. Пилоту избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

2 октября стало известно, что в отношении Евдокимова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ. Пилоту может грозить до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.

Самолет SSJ-100 загорелся 5 мая при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Самолет летел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета: в него попала молния и вызвала отказ электроники. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, в том числе один из бортпроводников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru