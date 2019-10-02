Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 стал фигурантом уголовного дела

Денис Евдокимов, командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшего после аварийной посадки в Шереметьево 5 мая, стал фигурантом уголовного дела. Об этом в среду, 2 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудники Следственного комитета России (СКР) уже предъявили Евдокимову обвинение. Ему вменяют часть 3 статьи 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ. По этой статье Евдокимову может грозить до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.

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Информацию о том, что Евдокимову предъявлено обвинение, также подтвердил представитель авиакомпании, выполнявшей рейс, на котором произошла катастрофа. Он заявил об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Между тем расследование катастрофы SSJ-100 в Шереметьево продолжается. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) анализируют техническое состояние самолета и особенности его конструкции. Продолжается и проведение экспертиз, назначенных СКР.

30 сентября сообщалось, что отдел по расследованию организованной преступности МВД России проводит проверку разработчиков и испытателей пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

5 мая самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета после того, как в него попала молния, вызвавшая отказ электроники. По данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один бортпроводник; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

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