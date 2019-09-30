Борцы с бандитизмом проверят защиту от молний на Sukhoi Superjet 100

Отдел по расследованию организованной преступности МВД России проводит проверку разработчиков и испытателей пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает издание Baza.

Проверку начали в июле. Полицейские запросили у разработчиков самолета — опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого — всю документацию по защите лайнера от молний. Также проводится проверка конструкторского бюро «Скат», непосредственно проводившего испытания системы защиты в 2005 году и признавшего их успешными.

5 мая самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета после того, как в него попала молния, вызвавшая отказ электроники. По данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один бортпроводник; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

15 сентября сообщалось, что для самолетов SSJ-100 может быть проведен ребрендинг. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что стоит задуматься над российским названием лайнера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru