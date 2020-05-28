В Шереметьево аварийно сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

Самолет SSJ-100 с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в Шереметьево. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на борту SSJ-100 не было пассажиров. Самолет выполнял технический рейс из аэропорта Жуковский, пилотам, выявившим неисправность, пришлось идти на посадку на одном двигателе. В результате произошедшего никто не пострадал.

О подобном инциденте в Шереметьево сообщалось 5 мая. Пассажирский Superjet совершил экстренную посадку из-за отказа левого двигателя. Самолет вылетел в Саратов, однако после обнаружения неполадки экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В мае 2019 года SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Самолет следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета после того, как в него ударила молния, из-за чего возникли проблемы со связью и стала отказывать автоматика. Однако следствие назвало причиной катастрофы не неисправность самолета, а грубую посадку на взлетно-посадочную полосу. Отец пилота, обвиняемого по делу о крушении Sukhoi Superjet, попросил нового, независимого расследования катастрофы.

В прошлогодней авиакатастрофе в Шереметьево погибли 40 пассажиров и один член экипажа, еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на момент возгорания на борту находились 78 человек, среди которых — трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

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