Пилот севшего в кукурузном поле самолета рассказал о работе во время пандемии

Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, аварийно посадивший самолет Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье и удостоенный звания Героя России за подвиг, рассказал о работе в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий репортаж опубликован на сайте Первого канала.

Согласно информации телеканала, в настоящее время летчик осуществляет вывозные рейсы в Россию для граждан, застрявших за границей из-за введенных на фоне распространения инфекции ограничений. «Мы доставляем пассажиров, которые уже соскучились по родине, хотят домой. Чувствовалась большая радость каждого», — отметил Юсупов.

По его словам, защитить себя и снизить риск заражения вирусом можно только при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности. «Носить маски, носить перчатки, никакого контакта с пассажирами. Выполнять свои обычные трудовые обязанности, просто быть более аккуратным», — пояснил пилот.

Отмечается, что ранее при его участии был осуществлен вывоз россиян с Кипра и Мальты. Известно, что на борту находились 177 пассажиров, они аплодировали Юсупову еще до взлета. «Я впервые с таким летчиком лечу. С таким сильным, отважным. Это такие добрые качества. Впервые за много-много рейсов я сегодня поспала. Видимо, спокойствие сказалось», — поделилась одна из туристок.

9 декабря прошлого года Юсупов рассказал о том, как произошедший авиаинцидент повлиял на его жизнь и работу. По словам летчика, после случившегося он хотел как можно скорее снова приступить к рейсам и выполнить штатный полет, «чтобы волнение ушло в сторону».

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа прошлого года. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц, во время посадки один из двигателей отвалился.

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