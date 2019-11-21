Посадившим самолет на кукурузное поле пилотам вручили звезды Героев России

Пилотам авиакомпании «Уральские авиалинии», которые в августе совершили аварийную посадку самолета Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье, вручили звезды Героев России. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает ТАСС.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот и Георгий Мурзин получили награды на торжественном мероприятии в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Президент России Владимир Путин 16 августа подписал соответствующий указ о присвоении пилотам звания Героев России, а всем остальным членам экипажа — орденов Мужества. Им награды вручил в среду, 20 ноября, министр транспорта Евгений Дитрих.

15 ноября Юсупов рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета. Он отметил, что после произошедшей в августе аварийной посадки попробовал представиться пассажирам. Но когда самолет попал в турбулентность, это вызвало среди них излишнее волнение.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц, во время посадки один из двигателей отвалился.

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