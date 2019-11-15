Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета. О причинах своего поступка он рассказал телеканалу КТВ-ЛУЧ.

Юсупов поделился, что после произошедшей в августе аварийной посадки он попробовал представиться пассажирам. Но когда самолет попал в турбулентность, это вызвало среди них излишнее волнение. «После чрезвычайного случая, люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне», — сказал он.

По словам пилота, после этого он перестал называть свое имя. Он пояснил это тем, что пассажиры должны сохранять спокойствие во время полета.

В августе 2019 года в ходе рейса самолета А321 компании «Уральские авиалинии» произошла аварийная ситуация: во время взлета в оба двигателя попали птицы, это стало причиной возгорания. Экипаж самолета, которым командовал Дамир Юсупов, смог посадить самолет на кукурузное поле.

Все пассажиры и члены экипажа остались живы. Юсупову и пилоту Георгию Мурзину президентским указом было присвоено звание Героя России, остальные члены экипажа удостоены ордена Мужества.

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