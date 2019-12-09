Пилот севшего в кукурузном поле самолета рассказал о первом полете после подвига

Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку самолета Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье и удостоенный звания Героя России за подвиг, рассказал о том, как произошедшее повлияло на его жизнь и работу. Интервью с ним в понедельник, 9 декабря, опубликовала газета «Известия».

По словам летчика, после случившегося он хотел как можно скорее снова приступить к рейсам и выполнить штатный полет, «чтобы волнение ушло в сторону». «Совершил его через месяц. Волновался, конечно, а когда зашел в кабину, возникло такое чувство, будто перерыва и не было — сразу все вспомнил», — отметил он.

Собеседник издания добавил, что коллеги относились к нему и его состоянию с пониманием, поддерживали, не задавали лишних вопросов и давали понять, «что все хорошо, не стоит волноваться». «Конечно, жизнь изменилась», — заключил Юсупов и пояснил, что у него появилось много общественной работы, в результате чего некоторыми семейными делами приходится заниматься жене.

21 ноября Юсупову и второму пилоту и Георгию Мурзину вручили звезды Героев России. Они получили награды на торжественном мероприятии в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. Все остальные члены экипажа были удостоены орденов Мужества.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц, во время посадки один из двигателей отвалился.

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