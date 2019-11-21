Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если бы все управляли страной, как вы самолетом, было бы здорово», — сказал он летчику.

Ранее 21 ноября Путин вручил Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звезды Героев России.

15 ноября Юсупов рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета. Он отметил, что после произошедшей в августе аварийной посадки попробовал представиться пассажирам. Но когда самолет попал в турбулентность, это вызвало среди них излишнее волнение.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц, во время посадки один из двигателей отвалился.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!