Путин повысил следователя по делу о сгоревшем в аэропорту Шереметьево SSJ-100

Президент России Владимир Путин назначил заместителем председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Николая Ущаповского. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Ущаповский, получивший повышение, известен тем, что занимался расследованием уголовного дела о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Единственным фигурантом его стал пилот Денис Евдокимов. 5 мая 2019 года в ходе аварийной посадки сгорел вылетевший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100. Погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.

Ущаповский указом президента освобожден от должности первого замначальника Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Кроме того, первым заместителем председателя СКР стал генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев. Он был назначен на должность заместителя главы ведомства 22 апреля, после того, как его предшественник на этом посту, Игорь Краснов, в январе 2020 года был утвержден генпрокурором России.

С октября 2013 по март 2017 года Кабурнеев возглавлял следственное управление СКР по Республике Дагестан, а затем — Главное следственное управление СКР. До этого он много лет трудился в прокуратуре города Москвы, будучи Солнцевским и Измайловским межрайонным прокурором.

После Кабурнеев работал в Генпрокуратуре, где в апреле 2008 года получил классный чин государственного советника юстиции 3 класса (соответствует званию генерал-майора). Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени и орденом Мужества, ведомственными наградами.

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