Раскрыты задачи для нового главного следователя российской полиции

Министр МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу в режиме видео-конференц-связи нового начальника следственного департамента МВД Сергея Лебедева и трех руководителей территориальных органов ведомства.

Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает пресс-служба МВД России.

По словам министра, все руководители имеют огромный практический опыт. Колокольцев раскрыл задачи, возложенные на нового главного следователя полиции полковника юстиции Сергея Лебедева. Ему предстоит повышать эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений, в том числе совершенных с использованием IT-технологий.

На особом контроле Лебедеву предстоит держать расследования в области реализации национальных проектов, оборонно-промышленном комплексе, финансово-кредитной сфере, по фактам коррупции и экстремизма. Глава МВД России подчеркнул: «Данное направление работы крайне ответственное. За каждым уголовным делом стоят судьбы людей, и об этом нужно всегда помнить».

Ранее, 1 июня, сообщалось, что указом президента России Владимира Путина генерал-майор Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД. До этого он возглавлял управление МВД по Рязанской области. На посту руководителя главного полицейского следователя он сменил Александра Романова, который был смещен с должности руководителя департамента и заместителя министра внутренних дел после ареста двух своих заместителей Александра Бирюкова и Александра Краковского.

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