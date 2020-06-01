Путин назначил нового главу полиции Москвы

Президент Владимир Путин назначил заместителем начальника ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Игоря Зиновьева. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Зиновьев сменил на этом посту генерал-майора Сергея Плахих, который, по официальным данным, в феврале 2020 сам подал рапорт о выходе на пенсию.

Как уточняет издание, во вторник Зиновьева представят руководству в качестве начальника столичной полиции.

Игорь Зиновьев начал работать в органах внутренних дел оперуполномоченным уголовного розыска ГУВД Москвы. Затем в разное время был начальником УВД по Центральному, Северному и Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве. В 2014 году возглавлял московский уголовный розыск.

В 2013 году указом президента ему было присвоено звание «генерал-майор полиции».

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