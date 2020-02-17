Названа причина отставки начальника московской полиции Плахих

Названа причина, по которой замначальника главного управления МВД, начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку. Об этом в понедельник, 17 февраля, пишет «Коммерсант».
По данным газеты, Плахих предлагали должность в центральном аппарате МВД, а после отказа рекомендовали уволиться. Отмечается, что рапорт об отставке пока не удовлетворен.
Ранее в понедельник стало известно , что Плахих подал в отставку. Сообщалось, что это связано с выходом на пенсию. Одним из кандидатов на место начальника столичной полиции является руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев.
Плахих был назначен на должность начальника московской полиции в конце декабря 2017 года. Работу в органах внутренних дел он начал в 1980-х.