Начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал рапорт об отставке. Об этом в понедельник, 17 февраля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Такое решение, по данным издания, было принято в связи с выходом Плахих на пенсию. В МВД подтвердили его отставку.

Кадровые изменения произойдут также в руководстве управления МВД в столичных округах. Одним из кандидатов на место начальника столичной полиции является руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев. Также известен новый начальник УВД по западному административному округу (УВД ЗАО) — генерал-майор Анатолий Фещук, который в настоящий момент является руководителем управления полиции по Северо-Западному административному округу.

Сергей Плахих занял должность начальника московской полиции в конце декабря 2017 года. Свою службу он начал еще в советской милиции в 1985 году в Киргизской СССР.

Ранее сообщалось, что четыре генерала и один полковник из МВД и МЧС освобождены от занимаемых должностей указом президента России Владимира Путина.

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