Путин нашел новую работу бывшему начальнику полиции Москвы

Бывший начальник полиции Москвы Анатолий Якунин стал замглавы ФСИН. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ему присвоено специальное звание генерал-лейтенант внутренней службы.

О возможном назначении Якунина во ФСИН сообщалось 29 ноября 2019 года. Ему прочили место замглавы тюремного ведомства Анатолия Рудого, который мог лишиться должности из-за ареста руководства управления ФСИН по Ростовской области.

Якунин до последнего времени был помощником директора ФСИН Александра Калашникова.

Он покинул пост главы московской полиции в мае 2019 года. Тогда Якунин заявлял, что намерен заняться возрождением традиций боевого самбо в Орловской области, откуда он родом.

В апреле 2019 года после проверки была признана неудовлетворительной работа оперативного управления МВД, а его руководитель получил неполное служебное соответствие.

Якунин начинал свою карьеру в Орловской области, где служил вместе с нынешним министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Когда Колокольцев возглавил МВД, его преемником на посту начальника столичной полиции стал Якунин. Его назначили 2 июня 2012 года. Эту должность он покинул осенью 2016 года. К его работе имелись претензии, в том числе из-за текучки кадров.

23 сентября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Якунина начальником оперативного управления МВД России.