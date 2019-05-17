Генерала МВД собрались уволить за плохую работу

Начальник оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин уходит со своего поста. Об этом пишет «Комменсартъ».

По данным издания, 13 мая он поблагодарил коллектив, сообщив о своем уходе в отпуск с последующим увольнением.

Также Якунин подтвердил газете свой уход, напомнив, что ему больше 55 лет. О своих дальнейших планах он сообщил лишь, что намерен заняться возрождением традиций боевого самбо в Орловской области, откуда он родом.

Указ президента России об освобождении Якунина от должности пока не подписан.

В апреле после проверки работа оперативного управления МВД была признана неудовлетворительной, а его руководитель получил неполное служебное соответствие.

Издание напоминает, что генерал начинал свою карьеру в Орловской области, где служил вместе с нынешним министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Когда Колокольцев возглавил МВД, его преемником на посту начальника столичной полиции стал Якунин. Его назначили 2 июня 2012 года. Эту должность он покинул осенью 2016 года. К его работе имелись претензии, в том числе из-за текучки кадров.

23 сентября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Якунина начальником оперативного управления МВД России.

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