Стало известно о грядущих перестановках в руководстве ФСИН

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый может вскоре лишиться своего поста. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

Место Рудого может занять назначенный новым помощником директора ФСИН Александра Калашникова экс-глава столичной полиции Анатолий Якунин.

28 ноября в рамках дела о задержании руководства Управления ФСИН по Ростовской области у Рудого были проведены обыски.

Со своей стороны, в пресс-службе ФСИН информацию об обысках у Анатолия Рудого опровергли.

13 ноября сообщалось об аресте задержанных сотрудниками ФСБ начальника ростовского управления тюремного ведомства генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева и двух его заместителей, подозреваемых в разглашении государственной тайны.

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